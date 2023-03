Geniale Mixed By Erry | il nuovo film di Sidney Sibilia sulla vera storia del “re” della pirateria musicale | così da aspirante dj è diventato il re dei falsai

(Di giovedì 2 marzo 2023) Doppia anteprima in contemporanea Napoli e Milano per l’attesissimobye attualissima vista che il servizio d’ordine passa tra le poltronissime attenti che nessuno facesse atto di. Incipit: “Papà, siamo poveri?”, la domanda frulla in testa ai tre fratelli che accompagnano il padre al mercato di Forcella a vendere di whisky taroccato (dentro ci metteva il tè), i ragazzini nascosti sotto il tavolo pronti a scambiarlo con quello taroccato, dentro c’ era il tè. Da qui il seme del contrabbando inizia a germogliare. Enrico (che diventa Erri dandosi quel tocco d’internazionalità) voleva fare il dj invece diventa il re dei falsari. Le sue compilation sono la soluzione ai sui problemi, in un momento in cui nella sua città prolifera ogni genere di traffico illecito e ...

...una cassetta "by". Cassette da regalare, per corteggiare, musica che fluiva dal centro storico verso l'Italia e oltre, musica da smerciare, ribelle, illegale, uno specchio della cittàe ...Un lavoro pazzesco e. Un impero 'pirata': le compilation di Sanremo erano disponibili prima ... Le persone non si recavano in negozio, ma visitavano le bancarelle per cercare le cassette...... che vede tre fratelli giovanissimi inventarsene di ogni pur di 'farcela', non va dimenticato che - per quantoa livello di intuizione - quello diBy Erry era comunque un business di ...

Nel nuovo film di Sidney Sibilia, da oggi al cinema, la vendita di audiocassette contraffatte e il grande successo di un ragazzo che sognava di fare il dj raccontano la storia di un business ricchissi ...«Quella volta che regalai una compilation a Pavarotti». Una chiacchierata coi fratelli Enrico e Peppe Frattasio che negli Ottanta dominarono il mercato delle musicassette taroccate: verità e differenz ...