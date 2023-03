Geneviéve Makaping in “Maka” | essere neri in una società di bianchi

(Di giovedì 2 marzo 2023)è un’antropologa e giornalista camerunense che ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali nel 1999, per volere dell’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. A lei, arrivata in Italia negli anni Ottanta dopo un rocambolesco viaggio attraverso diversi stati dell’Africa centrale e poi attraverso la Francia, il regista Elia Moutamid ha dedicato il documentario, scritto da Simone Brioni, studioso di letteratura e cinema sulle migrazioni, e ispirato al saggio Traiettorie di sguardi. E se gli altri foste voi?, scritto danel 2001 (e riedito nel 2022 da Rubettino Editore). Il documentario si apre con le immagini del mare e le parole del poeta Virgilio, tratte dal I Libro dell’Eneide (“In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre ...

Busetti"; Roberto Quirino , storico d'arte e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ex Convittori ed Ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus; Genevieve, giornalista, antropologa e ...... il politico Gianluigi Paragone, l'avvocato Iuri Maria Prado, la scrittrice Geneviève. Giletti in pausa natalizia: torna nel 2023. Quella in onda stasera sarà l 'ultima puntata del talk di ...In studio per il dibattito Luca Telese, Gianluigi Paragone, Sandra Amurri, Iuri Maria Prado e Geneviève