Genè: “Red Bull auto da battere ma Ferrari nata bene, in Gp Bahrain prime risposte” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Red Bull è sempre la favorita, come Campione del mondo in carica è la macchina da battere però speriamo che la Ferrari sia lì, in lotta con loro”. E’ questa l’opinione all’Adnkronos di Marc Gené, Brand Ambassador della Scuderia Ferrari e commentatore tecnico per Sky Sport F1, in vista dell’avvio del Mondiale F1 (trasmesso interamente su Sky) questo weekend con il Gran Premio del Bahrain. “Leclerc e Sainz potranno lottare subito per la vittoria? E’ il nostro obbiettivo ma non lo sappiamo finché non vediamo anche gli altri. Venerdì avremo una idea più chiara, si scopriranno le carte. La ‘rossa’ è nata bene, i test sono andati bene, la monoposto è affidabile, risponde bene ai cambiamenti, è un miglioramento rispetto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Redè sempre la favorita, come Campione del mondo in carica è la macchina daperò speriamo che lasia lì, in lotta con loro”. E’ questa l’opinione all’Adnkronos di Marc Gené, Brand Ambassador della Scuderiae commentatore tecnico per Sky Sport F1, in vista dell’avvio del Mondiale F1 (trasmesso interamente su Sky) questo weekend con il Gran Premio del. “Leclerc e Sainz potranno lottare subito per la vittoria? E’ il nostro obbiettivo ma non lo sappiamo finché non vediamo anche gli altri. Venerdì avremo una idea più chiara, si scopriranno le carte. La ‘rossa’ è, i test sono andati, la monoposto è affidabile, rispondeai cambiamenti, è un miglioramento rispetto ...

