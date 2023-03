Gene Gnocchi: «Mio nipote Eugenio è un’emozione doppia, l’hanno chiamato come me» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il comico: «Già lo vedo calciatore: vorrei che diventasse bravo come Rivera, Corso o Maradona». Le figlie più piccole: «Sono entusiaste di essere diventate zie». Il lavoro: «Dopo la sua nascita ho ricevuto la proposta per una pubblicità per un montascale» Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Il comico: «Già lo vedo calciatore: vorrei che diventasse bravoRivera, Corso o Maradona». Le figlie più piccole: «Sono entusiaste di essere diventate zie». Il lavoro: «Dopo la sua nascita ho ricevuto la proposta per una pubblicità per un montascale»

