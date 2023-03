Gender | Pro vita famiglia | “Bene Meloni | ora stop nelle scuole”

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Esprimiamo soddisfazione per le parole della, al settimanale Grazia, di condanna all’ideologiae dell’utero in affitto e in favore delle donne, dei bambini, delle mamme e dei papà. Sono anni che denunciamo la propagandaitaliane che va avanti con progetti LGBTQIA+ e con la Carriera Alias, primo passo per indurre bambini è adolescenti alla transizione di genere sociale prima e fisica poi, con danni e conseguenze spesso devastanti e drammaticamente irreversibili”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro. “Le teorie delsono antiscientifiche come confermato dall’American College of Pediatricians già dal 2017. Ora il Governo intervenga concretamente, soprattutto nel mondo scolastico, ...

(Adnkronos) - "Esprimiamo soddisfazione per le parole della Meloni, al settimanale Grazia, di condanna all’ideologia gender e dell’utero in affitto e in favore delle donne, dei bambini, delle mamme e ..."Ne sono le prime vittime, lo pensano anche molte femministe" dice la premier. "Dare la possibilità ad un uomo di dichiararsi donna danneggia le donne stesse, sono d'accordo" dice la presidente di Arc ...