Gemelli Molise, petizione pro Radioterapia supera 5.400 firme (Di giovedì 2 marzo 2023) In quattro giorni ha raccolto oltre 5.400 firme e sta continuando a ricevere adesioni su change.org, l'iniziativa promossa dal Comitato 'Salviamo la Radioterapia del Molise' a sostegno del reparto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) In quattro giorni ha raccolto oltre 5.400e sta continuando a ricevere adesioni su change.org, l'iniziativa promossa dal Comitato 'Salviamo ladel' a sostegno del reparto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quot_Molise : Caso Gemelli, le associazioni: 'Un duro colpo per l'accesso alle cure oncologiche' | - moliseweb : Caso Gemelli Molise: l'appello di Cittadinanzattiva, AIL Campobasso-Isernia e LILT Campobasso al sub Commissario Bo… - isNews_it : Caso Gemelli, appello di Tramontano: “Necessario agire con tempestività e sensibilità” - moliseweb : Gemelli Molise, Tramontano: 'Struttura moderna che va difesa da attacchi inspiegabili e pericolosi'… - Quot_Molise : Caso Gemelli, Tramontano: 'Necessario agire con tempestività per ripristinare la serenità' |… -