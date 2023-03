Gazzetta del Mezzogiorno, Mario Ciancio Sanfilippo rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta (Di giovedì 2 marzo 2023) Avrebbero provocato il fallimento della società Edisud, ex editrice della Gazzetta del Mezzogiorno (ora in edicola con un nuovo editore). Per questo il gup di Bari ha rinviato a giudizio, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, Mario Ciancio Sanfilippo, 91 anni; il figlio Domenico Natale Enzo Ciancio Sanfilippo, 48 anni; e Franco Capparelli, 79 anni. I Sanfilippo sono stati presidenti del Cda della Edisud, Capparelli direttore generale. La Edisud nel 2020 è stata dichiarata fallita con una sentenza del tribunale civile di Bari. Tra le accuse per i Sanfilippo e Capparelli c’è quella di aver provocato “per effetto di operazioni dolose il fallimento della società Edisud ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Avrebbero provocato il fallimento della società Edisud, ex editrice delladel(ora in edicola con un nuovo editore). Per questo il gup di Bari ha, con l’accusa di, 91 anni; il figlio Domenico Natale Enzo, 48 anni; e Franco Capparelli, 79 anni. Isono stati presidenti del Cda della Edisud, Capparelli direttore generale. La Edisud nel 2020 è stata dichiarata fallita con una sentenza del tribunale civile di Bari. Tra le accuse per ie Capparelli c’è quella di aver provocato “per effetto di operazioni dolose il fallimento della società Edisud ...

