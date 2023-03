(Di giovedì 2 marzo 2023) Gennaroè reduce dall’esperienza dai due volti sulla panchina del Valencia, la squadra spagnola è crollata dopo una buona prima parte di stagione. La posizione di classifica è ancora molto difficile, nell’ultima partita è arrivata una vittoria importantissima davanti al pubblico amico contro la Real Sociedad. La squadra occupa la terzultima posizione, la zona salvezza è comunque distante appena un punto. In 23 partite il Valencia ha collezionato 23 punti, un bilancio deludente per un club ambizioso e con alle spalle risultati di un certo livello. Foto di Biel Alino / AnsaIl futuro diGennaroè un allenatore senza peli sulla lingua, in Spagna si sono verificati alcuni episodi che non sono passati inosservati: la lite con un giornalista e una manata alla telecamera durante un confronto con i tifosi. Dopo 7 mesi ...

... condannato d'ora in poi a girovagare per il campionato con quasi nessun incentivo se non quello di invertire il declino, con il qualepericolosamente. Battuta d'arresto per, ...... condannato d'ora in poi a girovagare per il campionato con quasi nessun incentivo se non quello di invertire il declino, con il qualepericolosamente. Battuta d'arresto per, ...

Gattuso flirta per il ritorno in Serie A: la nuova destinazione di Ringhio CalcioWeb

Gennaro Gattuso è destinato al rientro nel campionato di Serie A: Ringhi è reduce dall'esperienza dai due volti sulla panchina del Valencia ...