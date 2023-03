Gas, scatta il ribaltone nella bolletta: quanto si paga, zittiti i gufi del salasso (Di giovedì 2 marzo 2023) Buone notizie per le famiglie. Cala ancora la bolletta del gas per le famiglie nel mercato tutelato, con una riduzione del 13 per cento per i consumi di febbraio rispetto al mese precedente che pure aveva avuto anche un importante decremento. L'Arera - l'Autorità per la regolazione di energia, acqua, rifiuti - aggiorna le tariffe come da nuova prassi all'inizio del mese, e fa presente che in virtù di questa nuova diminuzione si è quasi vicini a compensare l'impennata dei prezzi dell'ultimo anno. "La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole", che va da marzo 2022 a febbraio 2023, riporta Arera "risulta di circa 1666,23 euro", pari a un aumento del 16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (cioè da marzo 2021 a febbraio 2022). In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano - spiega Arera - nel mese di febbraio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Buone notizie per le famiglie. Cala ancora ladel gas per le famiglie nel mercato tutelato, con una riduzione del 13 per cento per i consumi di febbraio rispetto al mese precedente che pure aveva avuto anche un importante decremento. L'Arera - l'Autorità per la regolazione di energia, acqua, rifiuti - aggiorna le tariffe come da nuova prassi all'inizio del mese, e fa presente che in virtù di questa nuova diminuzione si è quasi vicini a compensare l'impennata dei prezzi dell'ultimo anno. "La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole", che va da marzo 2022 a febbraio 2023, riporta Arera "risulta di circa 1666,23 euro", pari a un aumento del 16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (cioè da marzo 2021 a febbraio 2022). In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano - spiega Arera - nel mese di febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : In calo la #bolletta del #gas con una riduzione del 13 per cento per i consumi di febbraio rispetto al mese precede… - MCalcioNews : Scatta il nuovo bonus luce e gas: cogli l’occasione del forte aiuto | Guida pratica e ISEE - mummy53690440 : Malori a scuola, scatta l'evacuazione: studentessa finisce in ospedale - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib scatta sopra 27.500 punti con le #banche, il prezzo del gas torna sotto 50 eur… - ettoretocci : ARERA sanziona i fornitori gas luce che non controllano le proprie agenzie ' scelte ' per stipulare contratti truf… -