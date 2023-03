Garante Infanzia, 'pandemia ha peggiorato differenze regionali su cure' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - "Lo scenario in cui ci troviamo oggi, soprattutto per i nostri bambini e adolescenti, non è molto confortante. Nascere in una regione o nell'altra non è la tessa cosa in un'Italia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - "Lo scenario in cui ci troviamo oggi, soprattutto per i nostri bambini e adolescenti, non è molto confortante. Nascere in una regione o nell'altra non è la tessa cosa in un'Italia a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Garante Infanzia, 'pandemia ha peggiorato differenze regionali su cure' - TV7Benevento : Garante Infanzia, 'pandemia ha peggiorato differenze regionali su cure' - - orizzontescuola : Consigli utili per educare al digitale, “persa la connessione?” Tavolo tecnico New Media e cyberbullismo del Garant… - AssembleaER : @Frencymarchetti @gruppopder @GruppoLegaER Sicurezza in rete per i #minori @valecastaldini @ForzaItaliaER Importan… - SophixSofia : @FranAltomare Il Garante per l'infanzia? Mi riferisco alla sovraesposizione dell'immagine dei figli da parte dei ge… -