Garante Infanzia | ' pandemia ha peggiorato differenze regionali su cure'

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Lo scenario in cui ci troviamo oggi, soprattutto per i nostri bambini e adolescenti, non è molto confortante. Nascere in una regione o nell'altra non è la tessa cosa in un'Italia a macchia di leopardo e il Covid ha aggravato e amplificato una situazione già inaccettabile. Le criticità che prima c'erano sono state amplificate e aggravate dalla pandemia". Lo ha detto Carla Garlatti, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, intervenendo oggi al ministero della Salute agli Stati generali della pediatria 2023 dal titolo 'Il bambino al centro dell'area pediatrica', promossi dalla Società italiana di pediatria (Sip) con la partecipazione delle istituzioni, delle principali società scientifiche e organizzazioni di area pediatrica, delle associazioni delle famiglie, dei media.

