Galvagna Vectra Ai | “Intelligenza Artificiale non preclude analisti”

(Adnkronos) – Servono anche sistemi di Intelligenza Artificiale per combattere un attacco cyber "ma tutto ciò non preclude il lavoro dell'uomo, degli analisti". A sottolinearlo nel suo intervento al CyberSec 2023 è Massimiliano Galvagna, Country Manager Italy di Vectra Ai. Quello che come Vectra Ai "vogliamo fornire sono prodotti basati sull'Ia e capaci dare una certezza del segnale che stiamo fornendo, Ovvero – ha spiegato Galvagna – se diamo un alert" rispetto ad un attacco in corso "dobbiamo essere sicuri dell'alert". "Questo non deve e non può precludere l'intervento umano ma gli analisti faranno un intervento più mirato. Cioè grazie a input che diamo di un attacco in corso gli analisti

