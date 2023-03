Galvagna (Vectra Ai): "Intelligenza Artificiale non preclude analisti" (Di giovedì 2 marzo 2023) Servono anche sistemi di Intelligenza Artificiale per combattere un attacco cyber "ma tutto ciò non preclude il lavoro dell'uomo, degli analisti". A sottolinearlo nel suo intervento al CyberSec 2023 è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Servono anche sistemi diper combattere un attacco cyber "ma tutto ciò nonil lavoro dell'uomo, degli". A sottolinearlo nel suo intervento al CyberSec 2023 è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Galvagna (Vectra Ai): 'Intelligenza Artificiale non preclude analisti' - TV7Benevento : Galvagna (Vectra Ai): 'Intelligenza Artificiale non preclude analisti' - - fisco24_info : Galvagna (Vectra Ai): 'Intelligenza Artificiale non preclude analisti': (Adnkronos) - Servono anche sistemi di Inte… - cybersecitalia : Il giorno 2 marzo alla 2a edizione della Conferenza Internazionale CyberSec2023, interverrà alle ore 12:15 Massimil… -