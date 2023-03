Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fusillide : RT @FedericoRampini: La visita di Giorgia #Meloni in #India avviene mentre l’attenzione verso il gigante asiatico è ai massimi. L’India sca… - fulllvia : Che ci va a fare la #Meloni a Delhi se il G20 è per i Ministri Aff Esteri e perchè parte solo stanotte per arrivar… - Nico28381186 : RT @FedericoRampini: La visita di Giorgia #Meloni in #India avviene mentre l’attenzione verso il gigante asiatico è ai massimi. L’India sca… - brunoforesi : RT @FedericoRampini: La visita di Giorgia #Meloni in #India avviene mentre l’attenzione verso il gigante asiatico è ai massimi. L’India sca… - 75simonetta : RT @FedericoRampini: La visita di Giorgia #Meloni in #India avviene mentre l’attenzione verso il gigante asiatico è ai massimi. L’India sca… -

... povertà e clima in secondo piano L'invasione russa dell'Ucraina domina il, mettendo in secondo ...accolta da Modi nella residenza presidenziale Il presidente del Consiglio, Giorgia, è ...è accompagnata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che parteciperà anche alla riunione dei ministri degli Esteri del. In città, lungo le strade principali, sono stati collocati ...Da qui la dimensione rilevante che il capitolo difesa assume in questa missione, in cuisarà accompagnata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Delhi anche per ildei capi ...

G20, Meloni e Tajiani in India. Domina la guerra Ucraina, Modi: "La governance globale ha fallito" Gazzetta del Sud

"È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel settantacinquesimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e sono certa che riusciremo ...Prima tappa del tour tra Asia e Medioriente della premier italiana, accolta nella residenza presidente indiano a New Delhi, per un incontro con il primo ministro Narendra Modi. Nel pomeriggio sarà al ...