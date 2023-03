Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Gentiloni vorrebbe farvi credere che tutto il mondo è concorde con la posizione dell’Occidente sulla #Russia, trann… - mmax50 : RT @andreacantelmo8: Antony #Blinken e Sergey #Lavrov hanno avuto un breve incontro a margine del G20 in #India. - infoitinterno : Meloni in India al G20, l’incontro con Modi: “Chissà che non raggiunga le sue vette di consenso” - bizcommunityit : Giorgia Meloni e Antonio Tajani in India per incontri bilaterali e per il G20 dei ministri degli Esteri - iconanews : G20: India, divisioni su Ucraina, nessuna nota congiunta -

Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà una dichiarazione congiunta dela causa delle divisioni sull'Ucraina. "Sulla questione che riguardava il conflitto in Ucraina ci sono state divergenze, differenze che non siamo riusciti a conciliare tra le varie parti", ha ......al centro dei lavori deldi Nuova Delhi, che vedrà per la prima volta Blinken e Lavrov nella stessa stanza dal vertice dello stesso formato di luglio 2022 a Bali. Anche Meloni sarà oggi in. ...Importante la presidenza delaffidata all''Le nostre nazioni affrontano grandi shock, la crisi pandemica e oggi quella internazionale con l'aggressione russa all'Ucraina, con le ...

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, center, attends the G20 foreign ministers' meeting in New Delhi Thursday ... Thursday in New Delhi without a consensus on the Ukraine war, India’s foreign ...STEPANAKERT, MARCH 2, ARTSAKHPRESS: "I would like to apologize to the Indian chairmanship and our colleagues from the countries of the Global South for the improper behavior of some Western ...