G20, in India il primo incontro a sorpresa tra Blinken e Lavrov dall’inizio della guerra. Cosa (non) si sono detti (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, entrambi presenti al G20 in corso a Nuova Delhi in India, hanno avuto un breve colloquio, durato circa 10 minuti. Proprio nel giorno in cui tra Russia e Ucraina monta ancora altissima la tensione per un nuovo presunto blitz di Kiev oltre confine (smentito dagli ucraini). Secondo quanto riferito dai funzionari statunitensi, durante l’incontro Blinken avrebbe tenuto il punto su tre aspetti: il pieno sostegno di Washington all’Ucraina sino alla fine del conflitto, la richiesta al Cremlino di fare un passo indietro rispetto alla decisione annunciata negli scorsi giorni di sospendere la partecipazione al ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la prima voltain Ucraina, il segretario di Stato americano Antonye il ministro degli Esteri russo Sergej, entrambi presenti al G20 in corso a Nuova Delhi in, hanno avuto un breve colloquio, durato circa 10 minuti. Proprio nel giorno in cui tra Russia e Ucraina monta ancora altissima la tensione per un nuovo presunto blitz di Kiev oltre confine (smentito dagli ucraini). Secondo quanto riferito dai funzionari statunitensi, durante l’avrebbe tenuto il punto su tre aspetti: il pieno sostegno di Washington all’Ucraina sino alla fine del conflitto, la richiesta al Cremlino di fare un passo indietro rispetto alla decisione annunciata negli scorsi giorni di sospendere la partecipazione al ...

