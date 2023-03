G20 | Cina e Russia rifiutano di firmare la dichiarazione su Ucraina | Mosca | Rischio di uno scontro diretto tra potenze nucleari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Gentiloni vorrebbe farvi credere che tutto il mondo è concorde con la posizione dell’Occidente sulla #Russia, trann… - andreacantelmo8 : La #Cina, oltre ovviamente alla #Russia, si è rifiutata di firmare la dichiarazione finale sostenuta da tutti gli a… - CriSStraits : RT @RSInews: G20: tutti contro la guerra, meno due - La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri de… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Non solo la #Russia ma anche la #Cina si è rifiutata di firmare la dichiarazione finale sostenuta da tutti gli altri… - pia_alda33 : RT @Geopoliticainfo: ????Non solo la #Russia ma anche la #Cina si è rifiutata di firmare la dichiarazione finale sostenuta da tutti gli altri… -

02 mar 14:40, anche lasi rifiuta di firmare la dichiarazione su Ucraina Lasi è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti alin India, che ...Russia enon hanno voluto siglare la dichiarazione congiunta finale delin India con le richieste sul ritiro dall'Ucraina. red - Ale 02 - 03 - 23 14:07:03 (0397) 5 NNNN...in onore delle vittime del terremoto in Siria e Turchia è stato un raro momento di unità aldi ... ci sono gli aiuti militari richiesti dalla Russia e che laè per ora riluttante a fornire. ...

DEHLI La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti al G20 in India, che chiede a Mosca di cessare le ostilità in Ucraina. I… Leggi ...G20 dei ministri degli Esteri al via in India: clima teso e divisioni sulla guerra in Ucraina. Il premier indiano Modi: "La governance globale ha fallito" View on euronews ...