G20: Blinken e Lavrov hanno un breve incontro (Di giovedì 2 marzo 2023) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov hanno parlato per meno di 10 minuti a margine della riunione del G20 a Nuova Delhi. Il vertice si è concluso senza una dichiarazione congiunta. G20: si conclude senza dichiarazione congiunta Mentre sale la tensione in Ucraina, i ministri degli

