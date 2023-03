Fvg: domani Calenda presenta candidatura Maran a regionali (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - domani, venerdì 3 marzo, il leader del Terzo Polo Carlo Calenda apre a Udine la campagna per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2-3 aprile. Appuntamento alle ore 18 alla Sala Madrassi di Via Gemona 66 dove Calenda presenterà il candidato di Azione - Italia Viva - +Europa alla presidenza della Regione, Alessandro Maran, insieme alla Vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva, Elena Bonetti e ai deputati Ettore Rosato e Isabella De Monte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) -, venerdì 3 marzo, il leader del Terzo Polo Carloapre a Udine la campagna per le elezionidel Friuli Venezia Giulia del 2-3 aprile. Appuntamento alle ore 18 alla Sala Madrassi di Via Gemona 66 dovepresenterà il candidato di Azione - Italia Viva - +Europa alla presidenza della Regione, Alessandro, insieme alla Vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva, Elena Bonetti e ai deputati Ettore Rosato e Isabella De Monte.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Fvg: domani Calenda presenta candidatura Maran a regionali - - Ansa_Fvg : Open Dialogues for Future al via domani, con 25 esperti. A Udine il 2 e 3 marzo forum Cciaa Pn-Ud su scenari mondia… - AntonellaGrim : RT @ARPAFVG: Domani nuovo episodio del #podcast “Alla ricerca– storie di scienza e innovazione dei laboratori del #FVG”. Si parlerà di feno… - BAT_Italia : Si terrà domani a Trieste “FVG Connect - Infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della Regione”: r… - la_mouche : RT @ARPAFVG: Domani nuovo episodio del #podcast “Alla ricerca– storie di scienza e innovazione dei laboratori del #FVG”. Si parlerà di feno… -