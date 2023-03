Futuro lontano da Napoli per Di Lorenzo? Arriva l’annuncio dell’agente (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno dei protagonisti di questo Napoli strabiliante è senza dubbio il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli ha ereditato la pesante fascia, lasciata inoccupata dall’addio di Lorenzo Insigne nella scorsa stagione. E la scelta di incoronare il numero 22 come leader dello spogliatoio è Arrivato proprio dal gruppo, così come rivelato dallo stesso calciatore in più di un’occasione. Ma quale sarà il suo Futuro? Arriverà presto il suo rinnovo? A fare chiarezza è il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. “Vuole restare a Napoli”: la conferma dell’agente Di seguito, quanto dichiarato dal procuratore: “Sono anni che Giovanni Di Lorenzo gioca a questi livelli. Magari adesso le sue prestazioni vengono accentuate ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno dei protagonisti di questostrabiliante è senza dubbio il capitano Giovanni Di. Il terzino ex Empoli ha ereditato la pesante fascia, lasciata inoccupata dall’addio diInsigne nella scorsa stagione. E la scelta di incoronare il numero 22 come leader dello spogliatoio èto proprio dal gruppo, così come rivelato dallo stesso calciatore in più di un’occasione. Ma quale sarà il suo? Arriverà presto il suo rinnovo? A fare chiarezza è il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. “Vuole restare a”: la confermaDi seguito, quanto dichiarato dal procuratore: “Sono anni che Giovanni Digioca a questi livelli. Magari adesso le sue prestazioni vengono accentuate ...

