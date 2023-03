Futsal | qualificazioni Mondiali | l’Italia batte 6-3 la Macedonia del Nord

(Di giovedì 2 marzo 2023)dial Palacatania, davanti a 3.500 spettatori, ha superato i 6-3 lanella gara di. Gli azzurri sono sempre più primi del loro girone con 7 punti. Al 3? Cutrupi sblocca il risultato, ma Krstevski trova il pari immediato. Musumeci riporta gli Azzurri nuovamente avanti all’8? con un grande tiro a volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stavolta il pareggio macedone è di Petrovic all’undicesimo. Di Marcelinho l’ultimo gol prima del riposo. Laè viva e ad inizio ripresa raggiunge gli azzurri con la rete di Rangotov. I gol del definitivo 6-3 sono di Marcelinho, Motta e Calderolli. La capolista Italia sfiderà la Svezia l’8 marzo per staccare il pass per l’Elite Round. Soddisfatto Massimiliano Bellarte: “Mi aspettavo questo tipo ...

maschile, femminile, giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport. È un legame storico quello tra... Intanto il 23 marzo gli Azzurri incontreranno l'Inghilterra nell'ambito delle qualificazioni per...

Missione compiuta al Palacatania per la Nazionale italiana di calcio a 5. Gli azzurri, impegnati in terra siciliana, hanno affrontato nel penultimo appuntamento del Main Round delle qualificazioni all ...Oggi, giovedì 1° marzo a Catania, la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà alle 20.30 il penultimo appuntamento del Main Round delle qualificazioni alla FIFA Futsal World Cup 2024 contro la Mace ...