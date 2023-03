Furti sulle auto in sosta | si accendono il telecamere | Gerenzano corre ai ripari

(Di giovedì 2 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono stati stanziati i fondi necessari all’installazione dinel Parco degli Aironi: la spesa complessiva ammonta a 79mila 789,52 euro, finanziata per 63mila 831,62 euro con un contributo regionale a fondo perso e per 15mila 957,90 euro con risorse proprie dell’ente. Topi d’al Parco degli aironi:Le nuove videocamere saranno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Latina_Oggi : Il covo dei ladri nel sito dismesso: mezzi rubati per un valore di 300.000 euro Nell’ex Gial i Carabinieri trovano… - EagleMassimo : @fatuciuccio @Giuseppefo_ @DaviRiondino @lucasofri @glamis Il ponte è assolutamente un obiettivo militare perchè st… -

Il nuovo Quad della Polizia locale della Valtenesi è pronto a sfrecciarespiagge di Manerba, Moniga e Padenghe : è un Polaris 570, costato circa 15mila euro, da ieri ... Sono stati 159 i, gli ...Nei giorni scorsi diversi colpi sono stati messi a segno a Sora, ma anche a Castelliri,sui ... che vede un abbassamento della qualità del servizio svoltostrade, dovuto alla insufficiente ......in considerazione gli oltre 400.000 dispositivi installati a bordo di veicoli in circolazione...2020 e i primi mesi del 2021 hanno rappresentato un arco temporale straordinario anche per i...

Auto, tornano ad aumentare i furti: uno su due è un Suv Avvenire

Il direttore di una filiale di un importante istituto di credito sull'isola di Favignana è stato colpito da un decreto di sequestro preventivo. Il ...Ancora un furto con spaccata nella zona del polo commerciale a Modica dopo quello che, nelle scorse settimane, aveva interessato una profumeria di via Sacro Cuore. Se a questo si aggiunge il furto con ...