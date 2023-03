Fuortes è pronto a lasciare la Rai

(Di giovedì 2 marzo 2023) Carlostarebbe per accettare la nomina a direttore del Maggio Fiorentino. Il regista dell’operazione è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Attende un parere dall’avvocatura dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Proprio sulla scia delle polemiche recentemente piovute sulla Rai, crescono le voci di corridoio secondo cui il governo Meloni sarebbea dare il benservito all'ad. Sono già iniziate le ...Ribassi per il diesel'), le infrastrutture ('Aspi,1 miliardo per le autostrade lombarde') e ... 'FdI vuole sfiduciarea marzo sui mancati incassi, ma lui resiste. In pole Ciannamea', si ...... confermata a governo Meloni iniziato con la possibilità di inserire nel decreto Milleproroghe un emendamento giàsull'estensione dell'incarico di un sostituto aoltre la fine del suo ...

Entro una settimana il nome del nuovo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino. Lo ha annunciato il sindaco Nardella durante il consiglio d’indirizzo del 28 febbraio: «Dobbiamo ...