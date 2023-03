Fuorisalone 2023, natura esplode in installazione Madì (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ancestrale come il richiamo lontano di una nuova coscienza, primordiale come la vitalità della natura e del suo rinnovato valore simbolico”. Con questo impulso l’artista e designer Madì, al secolo Marella Diomedi, presenta ‘Atavico’, l’installazione ospitata durante il Fuorisalone 2023 presso ‘Lo Studio’ in via San Maurilio 11, nel circuito delle 5 vie Art+Design. ‘Lo Studio’, fondato da Beatrice Petriccione di Vada, sin dal 1986 è un punto di riferimento nella zona per l’interior design con tessuti di arredamento e carta da parati, accessori, complementi d’arredo e mobili su misura. Quanto ad ‘Atavico’, l’opera nasce dall’esigenza di riequilibrare il rapporto tra l’uomo e la natura e di definire il design come strumento di libera espressione ma anche di un cambiamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ancestrale come il richiamo lontano di una nuova coscienza, primordiale come la vitalità dellae del suo rinnovato valore simbolico”. Con questo impulso l’artista e designer, al secolo Marella Diomedi, presenta ‘Atavico’, l’ospitata durante ilpresso ‘Lo Studio’ in via San Maurilio 11, nel circuito delle 5 vie Art+Design. ‘Lo Studio’, fondato da Beatrice Petriccione di Vada, sin dal 1986 è un punto di riferimento nella zona per l’interior design con tessuti di arredamento e carta da parati, accessori, complementi d’arredo e mobili su misura. Quanto ad ‘Atavico’, l’opera nasce dall’esigenza di riequilibrare il rapporto tra l’uomo e lae di definire il design come strumento di libera espressione ma anche di un cambiamento ...

