Fred De Palma torna in tour nei club, le prime date e le info sui biglietti dei nuovi live dell'hitmaker Fred De Palma, l'hitmaker italiano con all'attivo 27 dischi di Platino e 4 Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, torna nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023. Il tour partirà da Padova (Venerdì 10 novembre 2023, Hall) per proseguire a Modugno (BA) (Giovedì 16 novembre 2023, Demodè), Senigallia (AN) (Sabato 18 novembre 2023, Mamamia), Roma (Domenica 19 novembre 2023, Orion Live club) e si concluderà a Milano (Mercoledì 22 novembre 2023, Fabrique). I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da giovedì 2 marzo

