Franco Grillini: «Non abbiamo vinto la rivoluzione politica, ma quella culturale» (Di giovedì 2 marzo 2023) L’infanzia libera nelle campagne di Pianoro, Bologna: per Franco Grillini tutto è iniziato da lì. Classe 1955, figlio di contadini operai, militante da giovanissimo del movimento studentesco bolognese, candidato del L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 marzo 2023) L’infanzia libera nelle campagne di Pianoro, Bologna: pertutto è iniziato da lì. Classe 1955, figlio di contadini operai, militante da giovanissimo del movimento studentesco bolognese, candidato del L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaa262 : Per la rassegna AstraDoc a Napoli Franco Grillini, attivista e presidente onorario di Arcigay venerdì 3 marzo insie… - franco_sala : Dunque gli iscritti, quelli che pagano la tessera al #PD e che, presumibilmente votano il PD, avevano scelto Bonacc… - ViviCampania : Diritti civili, Franco Grillini ad AstraDoc per il film “Let’s Kiss” sulla sua vita di attivista gay -… - comilsoc : Diritti civili, Franco Grillini ad AstraDoc per il film “Let’s Kiss” sulla sua vita di attivista gay - CSVNA : Diritti civili, Franco Grillini ad AstraDoc per il film “Let’s Kiss” sulla sua vita di attivista gay -