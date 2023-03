Forteto, Rodolfo Fiesoli scarcerato (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 'profeta' della comunità mugellana stava scontando la pena definitiva a 14 anni e 10 mesi dal novembre del 2019 nel carcere di Padova Leggi su lanazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 'profeta' della comunità mugellana stava scontando la pena definitiva a 14 anni e 10 mesi dal novembre del 2019 nel carcere di Padova

Forteto, Rodolfo Fiesoli scarcerato

Il 'profeta' della comunità mugellana stava scontando la pena definitiva a 14 anni e 10 mesi dal novembre del 2019 nel carcere di Padova

Molesta e minaccia l'ex: assolto perché subì traumi in famiglia e al Forteto

Il 38enne aveva vissuto per 20 anni nella comunità fondata da Rodolfo Fiesoli. Al giudice a cui ha ... 'E' la prima volta che una vittima del Forteto viene periziata e che viene rilevato un danno ...

Forteto, domiciliari per Rodolfo Fiesoli: «Condizioni di salute incompatibili con il carcere»

Le condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere. Per questo il tribunale di sorvegliamza di Venezia ha disposto la detenzione ai domiciliari per Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità.