Formula Uno, ecco perché può essere l'anno della Ferrari (Di giovedì 2 marzo 2023) L'inseguimento al Mondiale dura per la Ferrari dal 2007. Quella che scatta a Sakhir (Bahrain) è la stagione delle novità perché le delusioni del 2022 hanno prodotto il ribaltone alla guida del reparto corse. Via Mattia Binotto, condannato da troppi errori di strategia, dentro Cedric Vasseur. Si riparte da qui, con la speranza del popolo Ferrarista di non risvegliarsi in fretta dal sogno di poter competere fino all'inverno per il titolo iridato. Che stagione sarà? Panorama.it ha chiesto a Davide Valsecchi di fare le carte al Mondiale di F1. Volto noto agli amanti, parte integrante della squadra di Sky Sport che ormai da diverse stagioni racconta la Formula Uno agli appassionati italiani e che lo farà ancora almeno fino al 2025. Valsecchi è uno dei commentatori di punta, vive le gare nei ...

