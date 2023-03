Formula 1 | sorpresa Ferrari | l’ultimo annuncio spiazza tutti

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023)1,: in attesa del debutto di domenica prossima, eccoche. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondiale 2023 è ormai prossimo e il debutto dellaè ormai vicinissimo: domenica è il grande giorno e il team non vede l’ora di gareggiare per iniziare nel migliore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.