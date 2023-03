Formula 1 - Il Mondiale 2023 al via in Bahrain

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ildientra nel vivo della competizione con il primo round in calendario: il Gran Premio del. Si corre sul circuito di Sakhir, a pochi chilometri dalla capitale Manama, dove già la scorsa settimana si è disputata la tre giorni di prove collettive. Panoramica tecnica. Le novità regolamentari di questa stagione sono piccole, ma comunque significative. Quelle più influenti sono state fatte al fondo delle vetture, allo scopo di evitare i pericolosi saltellamenti (porpoising) visti lo scorso anno. La parte centrale del fondo della vettura e i bordi sono stati rialzati di 10 e 15 mm rispettivamente e la flessione di quest'ultimi è limitata a soli 5 mm. Giro di vite anche all'avantreno: le nuove regole hanno così portato delle piccole novità d'interpretazione dei musetti e delle ali che, come ...

Il grande ritorno Prende quota l'ipotesi di un ritorno sulla scenadi Alfa Romeo Alfetta. E questa volta non sono state semplici indiscrezioni a confermarlo, ...da Quattroruote - È una...uno, si parte con il Barhain, alla vigilia delle prime libere Leclerc e Sainz illustrano la ... Sainz: 'Ai tifosi dico che daremo tutto, stiamo spingendo per raggiungere l'obiettivo

Si accendono i motori sulla nuova stagione di Formula 1 2023 con la prima sessione mattutina di giri liberi: segui dalle 12.30 la cronaca attraverso la nostra diretta testuale ...(Adnkronos) - Domenica sul circuito di Sakhir si corre il primo dei 23 Gran Premi del 2023: Leclerc sembra l’unico in grado di tenere testa alla Red Bull di Max. Un successo all’esordio della Ferrari ...