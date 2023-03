Formula 1 | George Russell su Sakhir | “Red Bull farà gara a parte”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : F1, Russell prima del GP del Bahrain: 'Ci giochiamo il 2° posto con Ferrari e Aston': George Russell si fida della… - sportli26181512 : Formula 1, Mercedes nei guai: Wolff si chiama già fuori dalla corsa al Mondiale. VIDEO: Ancora prima del problema c… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: Il commento di Lewis Hamilton e George Russell dopo la prima giornata di #F1Testing #F1 - sportli26181512 : F1, la Mercedes (per ora) non va: si pianta nei test a causa di un problema idraulico: Nella parte finale della sec… - FormulaPassion : Il commento di Lewis Hamilton e George Russell dopo la prima giornata di #F1Testing #F1 -

I dubbi della vigilia La1 sta finalmente tornando a fare sul serio con il primo appuntamento della stagione 2023 in ... Tra gli intervistati era presente ancheRussell , al suo secondo ...Russell , pilota della Mercedes, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrain, in programma domenica. 'I test hanno dato buone indicazioni ma finchè non partono ...Inizia ufficialmente il secondo anno in Mercedes perRussell. Il pilota inglese è fiducioso in merito alle potenzialità della W14, e non fa drammi ...il primo weekend del mondiale 2023 di...

Formula 1, George Russell: "Red Bull farà gara a parte" • TAG24 Tag24

George Russell dice che Mercedes è riuscita a capire come far funzionare meglio la W14, ma ammette anche che la Red Bull è ancora lontana e naturale favorita di questo inizio di stagione.Si parte! La nuova stagione di Formula Uno è davvero pronta a scattare e lo farà domani con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del campionato 2023. S ...