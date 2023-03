Formula 1: al via il Mondiale 2023, c’è la novità notturna a Las Vegas e il ritorno del Qatar. Tutti i Gran Premi su Sky, 5 live anche su Tv8 – Calendario (Di giovedì 2 marzo 2023) Calendario 2023 di Formula 1 (foto US Sky) Sky sarà la casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027 e i riflettori sulle quattro ruote si riaccendono nel prossimo weekend con il via al Mondiale 2023. Sul canale di riferimento SkySportF1 (207, anche in streaming su NOW) la diretta di Tutti i 23 Gran Premi in programma, tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del GP del Qatar. novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato. Archiviati i test in Bahrain, tutto è pronto per scendere in pista domenica 5 marzo sul circuito di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 marzo 2023)di1 (foto US Sky) Sky sarà la casa della1 in esclusiva fino al 2027 e i riflettori sulle quattro ruote si riaccendono nel prossimo weekend con il via al. Sul canale di riferimento SkySportF1 (207,in streaming su NOW) la diretta dii 23in programma, tra cui il debutto della garaa Lase ildel GP delper le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato. Archiviati i test in Bahrain, tutto è pronto per scendere in pista domenica 5 marzo sul circuito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milly_Sunshine : Up - ripropongo il post uscito ieri sul GP Sudafrica 1969 su Obsolete Narrazioni di Formula 1 - sportli26181512 : F1, Hamilton: 'Porpoising migliorato, ma c'è gap da Red Bull e tanto lavoro da fare': Il pilota britannico della Me… - fantasyteamit : #BahrainGP 2023: #Verstappen favorito per la vittoria, tuttavia...9 volte al via a Sakhir, il pilota olandese non… - fabiofabbretti : #Formula1: al via il Mondiale 2023, c’è la novità notturna a Las Vegas e il ritorno del Qatar. Tutti i Gran Premi s… - Milly_Sunshine : Ripropongo il post uscito ieri sul GP Sudafrica 1969 su Obsolete Narrazioni di Formula 1 -