Formare i pediatri per supportare le famiglie e proteggere i giovani dai pericoli della rete È l' obiettivo del progetto lanciato dalle associazioni di pediatri in collaborazione con Meta e Fondazione Carolina Un assaggio? I Giochi in famiglia | per sondare insieme la propria conoscenza della sicurezza online

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 marzo 2023) Se ne parla parecchio ma, evidentemente, non ancora abbastanza. I rischi dell’uso impropriotecnologia digitale sono un tema ancora troppo ignoratoitaliane. Dai sintomidipendenza, ai principaliin termini di salute psicofisica, come cyberbullismo, grooming e sexting: i genitori non hanno percezione dell’impatto che possono avere sui loro figli. Stop cyberbullismo: il decalogo per prevenirlo guarda le foto Leggi ...