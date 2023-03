(Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente ildiindividuate dalla guardia di finanza dinel corso di indagini dirette dalla procurana negli ultimi mesi. Gli investigatori hanno individuato diversi nuclei familiari al cui interno sono risultate presenti persone che percepivano il beneficio seppur risultando contemporaneamente proprietari di beni immobili o valori mobiliari ovvero percettori di redditi, non dichiarati, oltre le soglie previste dalla legge. Analizzando le istanze presentate, sono emerse numeroseapparentemente irregolari prevalentemente a Manfredonia, San Severo, Lucera, Vieste, Rodi Garganico, Cagnano Varano e Carpino. Tra questi due nuclei familiari con persone sottoposte a misure cautelari personali in quanto ritenute ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Gdf Foggia, 192 indagati per frode al reddito di cittadinanza: sequestrati oltre 1,2 milioni di euro - corrmezzogiorno : #Bari Criminali, lavoratori di rsa e vincitori di giochi: ecco i furbetti del reddito... - news24_city : Reddito di cittadinanza, individuati oltre 190 casi ed 1,2 milioni di euro percepiti - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Reddito di cittadinanza percepito indebitamente, nel Foggiano scoperto un giro da oltre 1 milione di euro - SkyTG24 : Foggia, reddito di cittadinanza: scoperte 182 posizioni illegali -

... Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente ildi cittadinanza individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale dinel corso di recenti attività ispettive ......carcere per rapina continua a incassare ildi cittadinanza: accade a Magione dove un 48enne ha intascato qualcosa come poco meno di 15 mila euro. L'uomo, originario della provincia di, ...... progettata dal CreaColture Industriali, che consente di avere uno spazio tra le fila ...meccanico e' stata sperimentata la 'falsa semina' la preparazione del terreno senza semina da, in ...

Foggia, reddito di cittadinanza: scoperte 182 posizioni illegali Sky Tg24

(LaPresse) Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia nel corso di recenti attività ...Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia per una frode quantificata in 1,2 milioni di euro ...