FNP CISL: Intitolata a Mismara la sede di Torre Boldone

FNP CISL Bergamo ha intitolato a Enrico Mismara la propria sede di Torre Boldone, in via Kennedy. Quella di Mismara, morto nel 2020, è una delle figure più importanti nella storia della CISL bergamasca: operatore e segretario della categoria dei tessili tra gli anni 80 e 90, segretario generale dal 1991 al 1994, quando il settore rappresentava la più grande forza produttiva della provincia; in segreteria dei Pensionati dal 1997 al 2000. Si è poi sempre speso per il territorio, rappresentando per tutto il sindacato uno dei punti di riferimento per impegno sociale e attenzione ai bisogni degli anziani. Recentemente, era anche stato insignito, alla memoria, ...

