Fiumicino | iscrizioni ai nidi comunali entro il 31 marzo | come fare domanda

(Di giovedì 2 marzo 2023)– “È stato pubblicato online l’avviso pubblico per l’iscrizione agli asili nidoper l’anno 2023/2024, destinato alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che si siano sottoposti alla vaccinazione obbligatoria. Le domande dovranno pervenireil 312023”. A dichiararlo è l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Per essere iscritti, almeno uno dei genitori deve lavorare nel Comune di, deve essere residenti nel territorio o in attesa di residenza che dovrà essere effettiva al momento della conferma di ammissione – sottolinea l’assessore -. Lapuò essere presentata anche dalle gestanti alla settimo mese di gravidanza, previa certificazione medica comprovante la settimana di gestazione e la data presunta del ...

sabato open day ai nidi d'infanzia comunali Di seguito l'elenco dei nidi comunali ...di Via Nurallao ad Aranova (69 posti) Successivamente saranno comunicate le modalità per le...'Ci arrivano da diverse parti voci preoccupate di genitori i cui figli sono stati esclusi dalleall'Istituto Da Vinci di Maccarese'. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Le parole del vicesindaco Di Genesio Pagliuca. 'Come sempre è stato in questi anni, il Comune è ...

Fiumicino, iscrizioni ai nidi comunali entro il 31 marzo: come fare ... Il Faro online

