Firma digitale, che fine ha fatto la piattaforma online per i referendum? Coscioni: «Bloccata da mesi». Oltre 45mila sottoscrivono l'appello al governo (Di giovedì 2 marzo 2023) Che fine ha fatto la piattaforma per consentire a tutti i cittadini di Firmare online referendum e iniziative popolari? Prevista per gennaio 2020, l'entrata in funzione non è mai avvenuta. Dopo una prima versione di prova che aveva fatto ben sperare in una rivoluzione del vecchio meccanismo dei gazebo, da mesi nessuno ha più aggiornato sulle verifiche necessarie al rilascio ufficiale della piattaforma pubblica. A denunciare l'inadempienza è l'Associazione Luca Coscioni, che ribadisce la raccolta di firme online come forma di garanzia per il diritto alla piena partecipazione civica di chi vive per esempio in condizioni di disabilità gravi e che per questo non ha possibilità di recarsi ai punti fisici ...

