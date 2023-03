“Firma con il Napoli” | l’annuncio dell’esperto di mercato fa gioire i tifosi!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilprepara il big match della prossima giornata di campionato, in programma per domani allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio. Una sfida dal sapore decisamente particolare, visto che ci sarà l’ennesimo ritorno del grande ex Maurizio Sarri, protagonista di una delle annate memorabili della storia del club partenopeo. Occasione che ha anche Luciano Spalletti, che vuole la sua squadra comunque sul pezzo e concentrata per evitare sgraditi cali di tensione. Intanto, arriva una notizia sul fronte rinnovi che fai tifosi: ilè pronto a blindare uno dei suoi calciatori titolari. Gruppo“Rrahmani fino al 2027”: la rivelazione di Schira A rivelarlo è l’esperto di calcioNicolò Schira, che sul suo profilo Twitter ufficiale scrive: “Amir Rrahmani è a un ...