(Di giovedì 2 marzo 2023) Accade nel quartiere di Rifredi. L'uomo si è fatto consegnare gioielli e 10mila euro in contanticauzione per 'scagionare' la nipote

Accade nel quartiere di Rifredi. L'uomo si è fatto consegnare gioielli e 10mila euro in contanti come cauzione per 'scagionare' la nipoteQuando si sono presentati la seconda volta con una serie di buste cariche di cibo e bevande, quello che per laera stato stupore al primo incontro, questa volta si è trasformato in ...Quando si sono presentati la seconda volta con una serie di buste cariche di cibo e bevande, quello che per laera stato stupore al primo incontro, questa volta si è trasformato in ...

Firenze, novantenne truffata dal finto avvocato. Ecco come difendersi LA NAZIONE

Accade nel quartiere di Rifredi. L’uomo si è fatto consegnare gioielli e 10mila euro in contanti come cauzione per "scagionare" la nipote ...Un’anziana di oltre 90 anni, quasi inferma, rimasta senza generi alimentari nella sua casa di Novoli, dove vive da sola, ha chiesto aiuto. La donna ha problemi di deambulazione e non può uscire, l’uni ...