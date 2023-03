Firenze, manifestazione del 4 marzo: aumentano le adesioni. Saranno presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte (Di giovedì 2 marzo 2023) Firenze, manifestazione del 4 marzo: i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le RSU delle scuole del capoluogo toscano per protestare contro l’aggressione davanti al liceo Michelangiolo. Le adesioni aumentano di giorno in giorno con la presenza anche di importanti rappresentanti della politica. Firenze, manifestazione del 4 marzo: aumentano le adesioni Il mondo della scuola è in fermento dopo le aggressioni squadriste che si sono consumate dinanzi ad alcuni licei di Firenze. L’ultimo episodio di violenza risale alla mattinata di sabato 18 febbraio in corrispondenza dell’ingresso del liceo Michelangiolo. Di conseguenza, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023)del 4: i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le RSU delle scuole del capoluogo toscano per protestare contro l’aggressione davanti al liceo Michelangiolo. Ledi giorno in giorno con la presenzadi importanti rappresentanti della politica.del 4leIl mondo della scuola è in fermento dopo le aggressioni squadriste che si sono consumate dinanzi ad alcuni licei di. L’ultimo episodio di violenza risale alla mattinata di sabato 18 febbraio in corrispondenza dell’ingresso del liceo Michelangiolo. Di conseguenza, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una ...

