Fiorentina, Commisso: “Meglio Cabral-Jovic che Vlahovic, parlano i gol” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha tenuto un incontro presso l’Università di Firenze dal titolo “Storia di una eccellenza imprenditoriale”. “Firenze vuole vincere qualcosa, abbiamo Coppa Italia e Conference, mentre in campionato possiamo puntare al settimo posto, è più vicino rispetto alla zona retrocessione”. Poi sulla domanda su Vlahovic ha affermato: “Lui voleva andare alla Juventus, in tanti ci hanno criticato e i giornalisti hanno scritto che Cabral e Jovic fino a poco tempo fa non avevano fatto gol ma non era vero. Al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari di Juventus, Milan e altre, ma nessuno lo ha scritto. Cabral e Jovic li abbiamo pagati rispettivamente 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Presidente della, Rocco, ha tenuto un incontro presso l’Università di Firenze dal titolo “Storia di una eccellenza imprenditoriale”. “Firenze vuole vincere qualcosa, abbiamo Coppa Italia e Conference, mentre in campionato possiamo puntare al settimo posto, è più vicino rispetto alla zona retrocessione”. Poi sulla domanda suha affermato: “Lui voleva andare alla Juventus, in tanti ci hanno criticato e i giornalisti hanno scritto chefino a poco tempo fa non avevano fatto gol ma non era vero. Al di fuori di Inter e Napoli, laè alla pari di Juventus, Milan e altre, ma nessuno lo ha scritto.li abbiamo pagati rispettivamente 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre ...

