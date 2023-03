(Di giovedì 2 marzo 2023)delGiorgia. A firmare i dieci comandamenti del vangeloano è Beppe. A Viva Rai2 è andato in onda la par condicio dei decaloghi ironici. Così, dopo aver rivelato ieri quello della nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, oggipassa a quello del presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Ildellavisto daAl primo posto compare “Non avrai altraall’infuori di me”. Il secondo comandamento recita “Non nominare il nome di Macron invano”. E ancora: “Ricordati di santificare i festini (questa l’ha suggerita Silvio”. Il quarto comandamento invece prescrive di “Non onorare Genitore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Fiorello declama il decalogo semiserio del premier Meloni. “Non uccidere il superbonus” -

... e ancora niente, anche in stacco pubblicitario Amadeus non può collegarsi con Rosarioche,... guarda il pubblico ecadenzando le parole: "Madame è un grandissimo talento". Ancora un ...... Sethu afferma di avere un regalo per Amadeus da parte di. È un grembiule dedicato a San ... Dopo averla cantata insieme a Rose Villain, il rapper: 'Viva l'amore, viva il sesso, libertà'.... ho deciso di scriverti una lettera',tra le foto di famiglia. 'Tutto quello che faccio, lo ...': Amadeus salva il momento imbarazzante con una battuta e imita la reazione didi allora, ...