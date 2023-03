Finché c’è Elly c’è Speranza. L’ex ministro dei disastri Covid: “Passo al Pd”. Con Bersani e D’Alema… (Di giovedì 2 marzo 2023) “Mi iscriverò al nuovo Pd, appena si aprirà il tesseramento. La svolta c’è”. Il nuovo partito Democratico riparte da Roberto Speranza e L’ex ministro della Sanità, da ieri indagato nell’inchiesta Covid, riparte dal Pd. Speranza, in una intervista a “Repubblica“, annuncia che da segretario di Articolo uno, il partito fondato da Pierluigi Bersani dopo la scissione dal Pd nel 2017, diventerà tesserato anche del Pd, riprendendo la tessera dopo quella che lui definisce “rivoluzione- Schlein”. Speranza e il ritorno nel Pd: “Con Elly Schlein il Pd sarà più forte” “La vittoria di Elly alle primarie sancisce con ancora più forza la nascita del nuovo Pd. Era la nostra scommessa di aprire una nuova stagione della sinistra italiana. Possiamo dire ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) “Mi iscriverò al nuovo Pd, appena si aprirà il tesseramento. La svolta c’è”. Il nuovo partito Democratico riparte da Robertodella Sanità, da ieri indagato nell’inchiesta, riparte dal Pd., in una intervista a “Repubblica“, annuncia che da segretario di Articolo uno, il partito fondato da Pierluigidopo la scissione dal Pd nel 2017, diventerà tesserato anche del Pd, riprendendo la tessera dopo quella che lui definisce “rivoluzione- Schlein”.e il ritorno nel Pd: “ConSchlein il Pd sarà più forte” “La vittoria dialle primarie sancisce con ancora più forza la nascita del nuovo Pd. Era la nostra scommessa di aprire una nuova stagione della sinistra italiana. Possiamo dire ...

