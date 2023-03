Finale Masterchef 2023 stasera in tv | orario | canale | streaming

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto pronto per la dodicesima e ultima puntata di “Italia 12”, in onda su Sky Uno oggi 2 marzoa partire dalle 21.15. Laentra nel vivo escopriremo chi è il vincitore di questa edizione. Occhi puntati quindi su Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di 19 anni; Edoardo Franco, 26 anni di Varese, disoccupato; Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam; Mattia Tagetto, 37 anni, di Bolzano, gestore di una piccola enoteca. Ospite la chef tristellata Clare Smyth. Il vincitore potrà portarsi a casa 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. La puntata, con gli ultimi due episodi, potrà essere seguita anche insu NOW e Sky Go. Poi resterà on demand per tutti gli abbonati Sky. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReignOfTheSerie : Questa sera ci sarà la finale di @MasterChef_it : chi vincerà la dodicesima edizione? *KlausMary* #MasterChefIt - cadiamofelici : STASERA C’È LA FINALE DI MASTERCHEF - rcoddio00 : Oggi c’è la finale di #MasterChef perciò nn entrerò su tw fino a domani - SMSNEWSOFFICIAL : MASTERCHEF ITALIA – LA FINALE: CHI VINCERA’ TRA BUBU, EDOARDO, HUE, MATTIA? - _userv : Che bello sapere che stasera c’è la finale di Masterchef e sara non sarà li a giocarsela -

Italia arriva alla sua sfida. Sono quattro gli aspiranti chef che giovedì 2 marzo su Sky e in streaming su NOW sfodereranno il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo ...ITALIA: la seratagiovedì 2 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. PER SEGUIRE TUTTI GLI ...L'intervista Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloItalia arriva alla sfida. Quattro gli aspiranti chef che giovedì 2 marzo su ...

Masterchef arriva alla puntata finale: chi vincera varesenews.it

nella prima serata di giovedì 2 marzo va in onda su Sky Uno la serata finale di Masterchef Italia 12. Il talent show culinario più famoso della tv, che vanta ben 64 versioni in tutto il mondo, giunge ...Finale di MasterChef 12: l'edizione italiana 2023 giunge alla conclusione. Ecco l'identikit dei quattro finalisti e l'ospite della serata, Clare Smyth.