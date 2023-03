Finale Masterchef 12 | chi vincerà l’edizione 2023? Ecco i quattro finalisti

(Di giovedì 2 marzo 2023) E’ il giorno delladi. Si parte alle 21:15 con le ultime due puntate di un’edizione che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani. Andiamo a scoprire meglio iconcorrenti: Antonio Gargiulo, Edoardo Franco, Hue Dihn, Mattia Tagetto. Chi sarà il vincitore? Non resta che scoprirlo su Sky Uno. Antonio Gargiulo, detto “Bubu”, è uno studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari. Vuole dimostrare alla sua famiglia che la cucina non è un hobby, ma il suo destino. Riusciràa coltivare i sogni del concorrente più giovane? Edoardo Franco, 26 anni di Varese. Attualmente è disoccupato, ma in passato ha vissuto in Scozia dove lavorava come rider per un servizio di delivery. Ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione: la cucina. Ora ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterChef_it : ???? STASERA APPUNTAMENTO FINALE!!???? CARICHI?? ?? #MasterChefIt @SkyItalia @NOWTV_It - VesuvioLive : Un napoletano in finale di MasterChef: chi è Antonio Gargiulo, detto Bubu - MasterChef_it : ???? STASERA APPUNTAMENTO FINALE!!???? CARICHI?? ?? #MasterChefIt @SkyItalia @NOWTV_It - giv3nchydress : OGGI LA FINALE DI MASTERCHEF NONONONONONK CHE ANSIA - DeodatoDomenico : Stasera ci sarà la finale di Masterchef 12 ci vincerà secondo voi? @MasterChef_it -

Tutto pronto per la dodicesima e ultima puntata di 'Italia 12', in onda su Sky Uno oggi 2 marzo 2023 a partire dalle 21.15. Laentra nel vivo e stasera scopriremo chi è il vincitore di questa edizione. Occhi puntati quindi su Antonio ...Italia arriva alla sua sfida. Sono quattro gli aspiranti chef che giovedì 2 marzo su Sky e in streaming su NOW sfodereranno il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo ...ITALIA: la seratagiovedì 2 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. PER SEGUIRE TUTTI GLI ...

Masterchef arriva alla puntata finale: chi vincerà varesenews.it

Finale Masterchef 12: chi vincerà l'edizione 2023 Ecco i quattro finalisti. Dove lavorano, quanti anni hanno, cosa fanno nella vita ...Finale di MasterChef 12: l'edizione italiana 2023 giunge alla conclusione. Ecco l'identikit dei quattro finalisti e l'ospite della serata, Clare Smyth.