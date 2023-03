Finale Coppa Italia Serie C | la regola dei gol in trasferta

(Di giovedì 2 marzo 2023)C gol in– Questa sera Juventus Next Generation e Vicenza si troveranno difronte all’Allianz Stadium per ladi andata dellaC. Fischio di inizio alle ore 20.30, mentre il ritorno si giocherà sabato 11 in Veneto. Sarà inoltre la prima volta che all’attodellaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Barcellona , match della semifinale di Coppa del Re 2022/2023. L'andata è in programma stasera, alle 21:00, nella cornice del Bernabeu. Il 3 marzo in occasione dell'andata della Coppa di Italia di Serie C 2022/2023 tra Juventus Next Gen e Vicenza sarà utilizzata per la prima volta la VAR in Serie C TORINO - Giovedì 3 marzo alle ore 20:30, presso lo Juventus Stadium a ...

Juventus Next Gen-Vicenza oggi in finale Coppa Italia Serie C, dove vederla in TV e streaming: orario e canale Fanpage.it

Michele Besaggio, centrocampista della Juventus NG, ha presentato così la sfida con il Vicenza di questa sera, finale di andata di Coppa Italia Serie C, che si disputerà allo Stadium di Torino: "Per ...