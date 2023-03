"Figura barbina che la dice lunga": chi umilia Rocco Casalino dopo "Belve" (Di giovedì 2 marzo 2023) dopo le confessioni-bomba a Belve, il dubbio è sul tavolo. Rocco Casalino è uno sprovveduto o uno spaccone? A giudicare dalla carriera politica clamorosa, che lo ha visto passare nel giro di una decina d'anni, dal Grande Fratello e dai salotti televisivi a Palazzo Chigi, la risposta corretta sembrerebbe essere la seconda. Ma sul s Aldo Grasso, temutissimo critico televisivo, si concede una sapida riflessione sul tema. "Gli ospiti che si offrono alle domande di Francesca Fagnani - scrive - appartengono a due categorie: gli sprovveduti e i sicuri di sé. Ma gli uni e gli altri escono sempre sconfitti, tanto da far pensare che il genere sia uno solo: quelli cui piace apparire a ogni costo. Anche a costo di venire sbranati". Le parole sull'ex portavoce del premier Giuseppe Conte sono durissime: "Che un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)le confessioni-bomba a, il dubbio è sul tavolo.è uno sprovveduto o uno spaccone? A giudicare dalla carriera politica clamorosa, che lo ha visto passare nel giro di una decina d'anni, dal Grande Fratello e dai salotti televisivi a Palazzo Chigi, la risposta corretta sembrerebbe essere la seconda. Ma sul s Aldo Grasso, temutissimo critico televisivo, si concede una sapida riflessione sul tema. "Gli ospiti che si offrono alle domande di Francesca Fagnani - scrive - appartengono a due categorie: gli sprovveduti e i sicuri di sé. Ma gli uni e gli altri escono sempre sconfitti, tanto da far pensare che il genere sia uno solo: quelli cui piace apparire a ogni costo. Anche a costo di venire sbranati". Le parole sull'ex portavoce del premier Giuseppe Conte sono durissime: "Che un ...

