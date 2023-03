Figlio di Ronaldinho firma per il Barcellona (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo il padre, anche il Figlio. Il 18enne Joao de Assis Moreira, ex Cruzeiro, ha firmato per il Barcellona che lo utilizzerà, almeno per ora, per le sue squadre 'Juvenil A' e 'Juvenil B'. Il giovane ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo il padre, anche il. Il 18enne Joao de Assis Moreira, ex Cruzeiro, hato per ilche lo utilizzerà, almeno per ora, per le sue squadre 'Juvenil A' e 'Juvenil B'. Il giovane ...

