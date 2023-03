Fifa | scelta Adriana Lima come Ambassador Mondiali | scatta la polemica

(Di giovedì 2 marzo 2023)è stata nominata dallaprima Global Fandell’organizzazione in vista deifemminili che si terranno in estate in Australia e Nuova Zelanda. Ladi Gianni Infantino è stata però fonte dipoiché la modella viene considerata totalmente distante dal mondo calcistico. “Che messaggio si manda alle aspiranti calciatrici e alle tifose che amano questo sport? Si dimostra cosa sono l’emancipazione e le pari opportunita’?”, si e’ chiesta l’ex vicecapitana della nazionale australiana Moya Dodd. “Una calciatrice è ammirata per cio’ che fa in campo e non per il suo aspetto, e questo la pone su un livello di parità con i suoi fratelli che può cambiare tutta la traiettoria delle sue ambizioni”. L’ex modella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fifa, scelta #AdrianaLima come Ambassador Mondiali: scatta la polemica - sportli26181512 : #Fifa the Best 2022, polemica di #Casillas sulle premiazioni: argentini scatenati: L'ex portiere del Real Madrid ha… - Steph81089 : @toMMilanello Tutto giusto, ma se devi premiare il gol più bello dell’anno non premi questo gol perché come hai det… - Tempocoin1 : @cryptogatto2 Io sono un “esperto” di FIFA , gioco di calcio. Ogni anno spendevo ore online, mai soldi per scelta p… - FUTUniversecom : Fifa 23 Obiettivo Giocatore Momenti MLS a scelta -

AGI - È polemica per ladelladi nominare la super modella e imprenditrice brasiliana Adriana Lima come prima Global Fan Ambassador dell'organizzazione in vista dei mondiali femminili che si terranno in estate in ..., SECONDA CHANCE - A poche ore dalla sua, il presidente della, Gianni Infantino, ha deciso di offrire a Le Graet una posizione dirigenziale all'interno della. L'81enne è infatti ...LaJuve è unaforte per uno cresciuto in Spagna. Lo ribadisce anche a Voetbalzone: " ... Quelli sono giocatori che normalmente vedi solo su". Era "appena" un allenamento, ma è stato ...

Fifa 23 Obiettivo Giocatore Momenti MLS a scelta FUT Universe

Critiche alla Fifa da calciatrici e dirigenti per la scelta di Gianni Infantino che ha voluto la 41enne brasiliana Adriana Lima per promuovere i mondiali in Australia e Nuova Zelanda ...La serata di gala a Parigi per la premiazione dei migliori del 2022 si è rivelata un trionfo per Messi e l'Argentina. Spazio però anche ad altri campioni che nel corso della stagione hanno fatto veder ...