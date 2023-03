FIFA 23 SBC Weghorst VS Elliott Showdown Premier League: Disponibili due nuove carte speciali (Di giovedì 2 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che sono ora Disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Wout Weghorst e Harvey Elliott Showdown della modalità FIFA 23 Ultimate Team. Potete riscattare le carte Showdown del ‘attaccante olandese e del centrocampista inglese che militano nella Premier League completando le SBC che sono ora Disponibili in FUT 23. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 2 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che sono orale Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare ledi Woute Harveydella modalità23 Ultimate Team. Potete riscattare ledel ‘attaccante olandese e del centrocampista inglese che militano nellacompletando le SBC che sono orain FUT 23.fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In ...

